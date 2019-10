500+ dla niepełnosprawnych. Reaguje rzecznik pacjentów: "nie płaćcie lekarzom"

Rzecznik Praw Pacjenta reaguje na skandal z lekarzami. Część z nich żądała od pacjentów pieniędzy za wydanie zaświadczenia o niesamodzielności, które jest konieczne do przyznania 500+. Rzecznik mówi jasno: "zaświadczenie należy się za darmo".

Niektóre przychodnie domagają się zapłaty za wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia. Druk OL-9 to dokument, który cieszy się obecnie bardzo dużym zainteresowaniem. Wydaje się go osobom, które nie mają orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Na jego podstawie mogą ubiegać się o świadczenie 500+ dla osób z niepełnosprawnościami.

W kilku miastach w Polsce pacjenci muszą jednak płacić za to zaświadczenie. Lekarze za papier liczą sobie od 50 do nawet 200 zł. Na ten skandal odpowiada Rzecznik Praw Pacjenta. Apeluje do niepełnosprawnych, by nie płacili lekarzom za wydanie takiego zaświadczenia. Co więcej, taki proceder nazywa bezprawiem.