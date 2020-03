500+ dla posłów. Dostali 500 zł dodatku na mieszkanie

Poselska pensja to 10 tys. zł, ale ktoś uznał, że to i tak nie wystarcza, więc od początku roku posłom podniesiono ryczałt na mieszkanie. O 500 zł miesięcznie.

Wielu parlamentarzystów przyjeżdża do Warszawy tylko na posiedzenia Sejmu czy sejmowych komisji. To jednak wybrana kasta, która nie musi się przejmować kosztami życia, jak zwykli obywatele, którzy to w podatkach płacą za ich luksusy. - Jeśli wzrosły ceny mieszkań na rynku, to jest waloryzacja i stąd te 3 tys. zł ryczałtu. Jak ceny wynajmu rosną to rosną i ryczałty. Niestety państwo nie ma dla wszystkich posłów hotelu i część posłów jest zmuszona wynajmować - tłumaczy "SE" poseł PiS Tadeusz Cymański.