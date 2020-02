Wydatki Sejmu. Za czasów Kuchcińskiego wydano fortunę na... salon piękności

Kuriozalne wydatki Sejmu. Za czasów marszałka Marka Kuchcińskiego z PiS, który zasłynął lotami rządowym samolotem z rodziną, wydano fortunę na remont salonu piękności. A to nie koniec długiej listy absurdalnych wydatków z pieniędzy podatników.

Gabinet fryzjersko-kosmetyczny, siłownia, cocktail bar czy wreszcie basen - na takie udogodnienia w gmachu Sejmu przy Wiejskiej w Warszawie mogą liczyć nasi posłowie. A władze chętnie sięgają do kieszeni Polaków, by je jeszcze ulepszyć - czytamy w "Super Expressie".

Dziennik dotarł do rejestru umów zawieranych w 2019 roku przez Sejm. Jak się okazuje, wiosną ubiegłego roku w Sejmie dokonano wymiany nawierzchni w siłowni, co pochłonęło 110 tys. zł. Kolejne 5 tys. zł kosztowała pomoc na siłowni, świadczona przez jednego z polskich koszykarzy. To jednak nie koniec.