500+ dla samotnych matek. Kornel Morawiecki za podniesieniem progu

Kornel Morawiecki chce podniesienia progu dochodowego do 1000 zł. Dzięki temu rodzic samotnie wychowujący dziecko po zwiększeniu płacy minimalnej nie traciłby 500 zł na dziecko.

Decyzja rządu o podniesieniu pensji minimalnej do 2250 zł oznacza dla części rodziców utratę świadczenia na dziecko w niedalekiej przyszłości.

Jak wynika z analiz money.pl, próg dochodowy w programie Rodzina 500+ powinien zostać zwiększony do 972 zł, by by w najbliższych latach nie wypadały z niego najbiedniejsze rodziny z pensją minimalną. Zagrożeni są rodzice wychowujący samotnie jedno dziecko lub rodziny 2+2 na ustawowym minimum.