500 euro miesięcznie na uchodźcę. Lewica apeluje o większe wsparcie Unii

"Polska powinna dostać zwrot kosztów, za to, co organizuje i jak pomaga Ukraińcom: 500 euro na jedną osobę" - przekonuje współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. "To powinna być pomoc państwa, która powinna być skierowana do samorządów i poprzez samorządy, te środki powinny być wykorzystane i użyte na pomoc Ukraińcom" - tłumaczy.