Netto uniezależnia się od rosyjskiego gazu. W trzy lata wymieni ogrzewanie w 400 sklepach

"Netto dąży do uniezależnienia się od rosyjskiego gazu, podejmując decyzje i działania mające przybliżyć firmę do osiągnięcia tego celu" - czytamy w komunikacie firmy. Dlatego w ciągu najbliższych trzech lat zastąpi ona kotły gazowe w niemal 400 sklepach, jakie ma w Polsce. Do ogrzewania placówek będzie wykorzystywać alternatywne źródła, jak na przykład pompy ciepła. Kotły mają zniknąć do końca 2024 roku.