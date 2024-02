500 kamer na przejazdach kolejowych. Posypią się mandaty

Pracownicy kolei od dawna walczą z lekceważącym podejściem niektórych kierowców do bezpieczeństwa na przejazdach. Już dwa lata temu, na ich wniosek, kary za wjazd na przejazd na czerwonym świetle wzrosły do 2 tys. zł i 15 punktów karnych. Jednak mandaty wystawiane są nadal zbyt rzadko, by zadziałały – informuje brd24.pl.