500+ na pierwsze dziecko. Zobacz, na co jest najczęściej wydawane

Badania wykazały, że pieniądze z poszerzonego świadczenia 500+ Polacy traktują jako swoisty bonus dla swojego dziecka. Dlatego nad wydatkami na rozrywkę i wakacje są te związane z edukacją.

Co znalazło się na kolejnych miejscach? 27 proc. badanych odpowiedziało, że środki te przeznacza na ogólne potrzeby dziecka. Z kolei 18 proc. 500+ wydaje na ubrania, zabawki i gadżety.

"Dlatego rodzice, którzy otrzymali środki także na pierwsze dziecko przeznaczają je głównie na pokrycie bieżących wydatków. Warto jednak zauważyć, że duży odsetek badanych wydaje pieniądze na edukację swoich dzieci, co niewątpliwie może pozytywnie wpłynąć na rozwój naszego przyszłego pokolenia" - wyjaśnia Dyl.

Co równie ciekawe, z badania wynika, że 15 proc. rodziców chce oszczędzać środki z tego świadczenia, by dziecko miało łatwiejszy start. 6 proc myśli o lokacie, 5 proc. woli odkładać pieniądze do koperty, 4 proc bardziej wierzy w fundusze i rachunki oszczędnościowe.