Osobliwą propozycję wprowadzenia tzw. 500 plus na cele turystyczne wystosował poseł Andrzej Gut-Mostowy - rekomendowany z ramienia Jarosława Gowina na stanowisko wiceministra turystyki. Podobne rozwiązania - w różnej formie - znalazły już zastosowanie w innych krajach Unii Europejskiej.

500 plus. Bon na turystykę? Nowy pomysł posła z obozu Zjednoczonej Prawicy

- Chodzi o możliwość wypełnienia luki, poza najwyższymi sezonami turystycznymi. Państwo powinno ofertę wypoczynkową kierować także do osób, które w warunkach rynkowych nie mogą pozwolić sobie na turystykę wypoczynkową - tłumaczy swój pomysł Gut-Mostowy.

Andrzej Gut-Mostowy przekonywał również, że same bony wakacyjne nie są niczym nowym, a pomysł ten cieszy się sporą popularnością w innych europejskich krajach. Wśród nich wymienił m.in. Belgię, Francję czy Wielką Brytanię.

500 plus. Bon na turystykę? Nowy pomysł posła z obozu Zjednoczonej Prawicy. Stanowisko strony rządowej

- Jeśli po wyborach Zjednoczona Prawica będzie tworzyć rząd, to obiecuję że zrobię wszystko aby społeczne bony turystyczne stały się faktem. To powinien być filar polityki naszego rządu – będzie to projekt m.in. dla seniorów, którzy w innych krajach europejskich powszechnie z tego korzystają. – mówił 8 października Jarosław Gowin, wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - mówił jeszcze parę tygodni temu Gowin.