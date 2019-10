500 plus dla emerytów. Nie należy zwlekać ze składaniem wniosku

Comiesięczny dodatek dla potrzebujących - także emerytów, będzie przyznawany już od października. Nie należy jednak zwlekać ze składaniem wniosku o przyznanie 500+, ponieważ świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym został złożony.

500 plus dla emerytów. Podstawowe informacje

Żeby uzyskać świadczenie uzupełniające, trzeba złożyć stosowny wniosek w dowolnej placówce ZUS (istnieje również możliwość nadesłania go drogą pocztową). Druk wniosku ESUN można pobrać ze strony www.zus.pl jak również w salach obsługi klientów w placówkach Zakładu.

Wnioski o "500 plus dla emerytów" należy składać w ZUS-ie, natomiast w przypadku rolników - w KRUS-ie. Osoby z "mundurówki" zainteresowane świadczeniem składają z kolei wnioski do zakładów emerytalno-rentowych.

500 plus dla emerytów. Jak otrzymać świadczenie? Założenia i statystyki resortu rodziny

Na początku 500 plus dla emerytów i niepełnosprawnych miało przysługiwać tylko tym osobom, które pobierają najniższą emeryturę (935 zł netto). Skorzystać miało z niego 300 tys. osób, jednak Senat zaakceptował poprawki zgłoszone przez PiS, które podnoszą limit dochodowy z 1100 zł do 1600 zł. Programem zostanie tym samym objętych łącznie ok. 850 tys. osób.