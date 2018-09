500 plus dla emerytów? Sasin: "PiS nigdy nie zapowiadało"

– My nigdy nie zapowiadaliśmy 500+ dla emerytów, więc mówienie o tym nie jest prawdą – mówi cytowany przez Fakt, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

Co ciekawe słowa Sasina przeczą temu co powiedział kilka dni temu Jarosław Kaczyński. "Super Express" po wywiadzie, jaki udzielił gazecie prezes PiS napisał, że "wygląda na to, że dla emerytów i rencistów nadejdą wreszcie lepsze czasy". "Prezes PiS Jarosław Kaczyński zdradził "Super Expressowi", że trwają zaawansowane prace nad projektem 500 plus dla emerytów" – zaakcentowano.