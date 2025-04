W maju ZUS czekają rekordowe wypłaty. Niektórzy Polacy dostaną 13 tys.

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Świadczenie to ma na celu wsparcie osób, które z powodu stanu zdrowia nie mogą samodzielnie funkcjonować. ZUS przyzna dodatek automatycznie osobom spełniającym określone warunki na dzień 1 stycznia 2025 r. Te warunki to przyznanie renty socjalnej i otrzymanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji.