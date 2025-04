Słowacy zakochani w produkcie z Polski. Pytają o niego w sklepach

Podczas sesji wynikowej w marcu 2025 roku, zarząd Jeronimo Martins odniósł się do działalności pierwszych sklepów Biedronki na Słowacji. Aktualnie, klienci na południe od Polski mają dostęp do trzech sklepów w miastach Zvolen, Považská Bystrica oraz Miloslavov.

Szef Biedronki, Luis Araujo, wyraził pozytywne podejście do rozwoju na rynku słowackim. Jednym z dowodów na zainteresowanie Słowaków Biedronką - jego zdaniem - jest liczba pytań dotyczących dostępności konkretnych produktów.

WIDEO

- Doskonałym przykładem są pierogi, których oferta (na Słowacji - red.) jest ograniczona. Okazuje się, że tamtejsi konsumenci chcieliby także móc kupić pierogi na słodko, które mamy w Polsce. Chcą także większego wyboru alkoholu, należy jednak podkreślić, że bardziej popularne niż w Polsce są tam wina, co wynika z różnic w upodobaniach konsumentów - powiedział CEO Biedronki.

Do końca 2026 roku Biedronka ma ambitne plany, by otworzyć co najmniej 50 sklepów na terenie Słowacji.