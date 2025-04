Hit majówki 2025. Leci tam prawie połowa pasażerów Ryanaira

Lotniska najczęściej wybierane przez pasażerów z Polski we Włoszech to Rzym, Bari, Alghero i Bolonia - poinformował Ryanair.

"Podobnie dużym zainteresowaniem cieszą się przywrócone w tym sezonie połączenia do Ammanu oraz Tel Avivu. Przełom kwietnia i maja to doskonały moment na zaplanowanie krótszego oraz dłuższego urlopu. W wielu miejscach Europy wiosna jest w pełnym rozkwicie, stwarzając idealne warunki do zwiedzania i odpoczynku" – stwierdziła cytowana w komunikacie Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE w Ryanair.