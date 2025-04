Odwiedza je setki tysięcy osób. Popularna atrakcja drożeje od piątku

Dla mieszkańców Kołobrzegu posiadających kartę mieszkańca, wstęp na molo pozostaje darmowy. Karta umożliwia wielokrotne wejścia, ale z co najmniej godzinnym odstępem. Bezpłatny wstęp przysługuje także dzieciom do lat 4 oraz osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Bilet ulgowy mogą nabyć dzieci od 4 do 7 lat, młodzież szkolna oraz studenci do 26 roku życia.