500 plus dla małżeństw? "Medal to za mało". Obywatele napisali do posłów

500 plus dla małżeństw z długim stażem – taka propozycja znalazła się w petycji obywateli, którą we wtorek ma się zająć rząd. Dodatkowe pieniądze miałyby otrzymywać pary z 40-, 50- i 60-letnim stażem małżeńskim.

Źródło: PAP , fot: Grzegorz Momot