Dworek z kultowego polskiego serialu na sprzedaż. Chcą za niego 32 mln zł

Dworek mieści się w powiecie piaseczyńskim (woj. mazowieckie). Jak podaje "Fakt", to właśnie tam kręcono część scen do popularnego serialu emitowanego na antenie TVP2 w latach 1997-2010. Choć większość ujęć powstała w warszawskich studiach, dworek był kluczowym miejscem dla plenerowych scen.

Na dworek składają się ponad 3400 mkw. powierzchni budynków i 10 ha działki. W głównym budynku znajduje się 35 pokoi, sala balowa, pub, dwie kuchnie, restauracje , biblioteka oraz oranżeria. W podziemiach zaplanowano SPA z basenem. Obiekt jest przygotowany do organizacji szkoleń i wesel do 200 osób.

Dworek zaprojektował w 1928 r. Tadeusz Tołwiński, architekt i profesor Politechniki Warszawskiej. Po 1989 r. obiekt przeszedł remont i zmieniał właścicieli. "Fakt" donosi, że wśród nich była prezenterka TVP Beata Chmielowska-Olech, która urządziła tam hotel Dwór Many. Obecnie posiadłość należy do spółki Many Resort.

Dworek w Many to zatem nie tylko część polskiej kultury telewizyjnej, lecz także atrakcyjna nieruchomość.

Dworek ze Złotopolskich to niejedyna posiadałość, która szuka nowego właściciela. W styczniu 2025 r. Piotr Bujak, burmistrz Głogówka (woj. opolskie), wysłał ofertę zakupu miejscowego zamku do Elona Muska .

- To absolutnie nie jest wyprzedawanie gminy, bo zamku nikt nam nie zabierze. To jest jedyny sposób na uratowanie tego obiektu, bo trzeba go nie tylko wyremontować, lecz także utrzymać. To dramatyczny apel o pomoc względem małego samorządu w ratowaniu tego dziedzictwa. To jaki charakter ma ten obiekt, ma na ten moment znaczenie drugorzędne. Najważniejsze, aby uratować ten zabytek - przekonywał burmistrz w rozmowie z WP Finanse.