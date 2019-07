"500 plus" na pierwsze dziecko. Zmiany w programie. Wniosek złożysz już od lipca

Ustawa o "500 plus" została znowelizowana. Program obejmie m.in. wypłatę środków także na pierwsze dziecko, nie jak do tej pory jedynie na drugie i kolejne. Zmiany wprowadzone zostaną 1 lipca br.

W połowie maja prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - tzw. 500 plus . Świadczenie zostanie rozszerzone i pieniądze będą wypłacane również na pierwsze dziecko, nie jak do tej pory dopiero na drugie i kolejne.

Koszt objęcia programem "500 plus" każdego dziecka to 17 mld złotych. - Już widzimy, że to są pieniądze, które będą w obrocie, w obiegu. To być może będą lepsze wakacje, większe wydatki edukacyjne - podkreślała z kolei ówczesna minister rodziny Elżbieta Rafalska.