500 Plus. Nie zapomnij wniosku na nowy okres rozliczeniowy

Tylko do końca października można jeszcze składać wnioski o 500 Plus. Chodzi o nowy okres rozliczeniowy, który rozpoczął się 1 października.



Wrzesień był ostatnim miesiącem, w którym wypłacano 500 Plus na podstawie starego wniosku. Teraz trzeba składać nowe .

Jedyną gwarancją otrzymywania świadczenia do września 2019 r., jest złożenie wniosku do końca października – przypomina Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak złożyć wniosek? Można to robić nie ruszając się z domu. Służy temu portal resortu o nazwie Emp@tia. Możliwe jest także złożenie wniosku za pomocą bankowości elektronicznej. Oczywiście wniosek można także złożyć w formie tradycyjnej.

Jednocześnie z podaniem o 500 Plus, można ubiegać się o świadczeni Dobry Start. Mamy na to czas do końca listopada.