500 plus. Nowa minister zapowiada więcej pieniędzy wcześniej. Są nowe terminy

Program 500 plus czekaj dwie zasadnicze zmiany. Jedną z nich wyjawiła nowa minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Bożena Borys-Szopa.

Wielka rewolucja w programie "Rodzina 500 plus" czeka Polaków już za nieco ponad dwa tygodnie. Wszyscy zainteresowani wiedzą, że od 1 lipca 2019 roku zniknie kryterium dochodowe, przez co świadczenie będzie mogło być wypłacane na każde pierwsze dziecko. Są jednak zmiany, które zostały nieco ukryte, a kolejne zapowidziała nowa minister.

Jak przypomina "Super Express", od lipca Polacy będą mogli składać wnioski o przyznanie świadczenia na wszystkie dzieci i tylko właśnie wypełnienie odpowiedniego formularza będzie warunkiem do otrzymywania co miesiąc wypłaty w postaci 500 złotych na pierwsze dziecko. Tym samym zniknie kryterium dochodowe i liczba dzieci objętych programem 500 plus wzrośnie.