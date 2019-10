500 plus. Rząd sprawdza, na co wydajesz pieniądze

Zakup alkoholu czy papierosów za pieniądze z programu "Rodzina 500 plus" grozi wstrzymaniem comiesięcznych wypłat. Rząd sprawdza, na co te pieniądze są wydawane.

Do lipca tego roku 1760 świadczeń wypłacono nie w gotówce, tylko w formie rzeczowej. Jak pisze "Super Express" to jedynie 0,047 proc. wszystkich wypłaconych świadczeń.

Co musi się stać, by do kontroli doszło? - Może to być anonimowe zgłoszenie od sąsiada, czy członka rodziny, który widzi, że w rodzinie dzieje się niedobrze - komentuje w WP przedstawicielka MOPR w Gdańsku.