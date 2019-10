500+. Wypłaty zagrożone, urzędnicy się nie wyrabiają

Pracownicy socjalni zmagają się z rozpatrzeniem zaległych wniosków o 500+. Jest ich tak dużo, że wypłaty świadczeń w terminie stoją pod dużym znakiem zapytania. Są nawet takie urzędy, gdzie nierozpatrzone wnioski sięgają... 2016 roku, a rodzice czekają na pieniądze.

Urzędy są zasypywane wnioskami o 500+, od 1 lipca tego roku świadczenie przysługuje na każde dziecko, zniknęło bowiem kryterium dochodowe. To oznacza, że rodzice lawinowo zasypali pracowników socjalnych nowymi wnioskami o 500+, pracowników jednak nie przybyło, a to tworzy problemy organizacyjne. Jak podaje "Super Express", największy problem dotyczy tych rodzin, w których jeden z rodziców pracuje poza granicami Polski. Olbrzymi bałagan powstał, gdy urzędy wojewódzkie przejęły koordynację programu od urzędów marszałkowskich.

- Przyczyną opóźnień była bardzo duża liczba spraw przejętych od marszałka województwa - tłumaczy lubuski urząd, w którym do rozpatrzenia zostało 3,6 tys. wniosków o przyznanie świadczenia w ramach programu "Rodzina 500+". Jednak to jeszcze nie jest rekord niechlubnego zestawienia. Wojewoda dolnośląski musiał przejąć ponad 8 tys. niezałatwionych spraw, a obecnie do rozpatrzenia pozostało jeszcze 7,4 tys. wniosków.