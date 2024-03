500 zł wciąż bez waloryzacji. Pobiera je ponad 380 tys. Polaków

Dotąd suma dochodów brutto decydująca o możliwości otrzymania wsparcia 500 plus dla niesamodzielnych wynosiła 2157,80 zł. Od marca limit ten wzrósł do 2419,33 zł. W przypadku wyższych świadczeń kwota 500 plus jest odpowiednio redukowana według zasady "złotówka za złotówkę".