560+ w Chinach. Władze zapłacą za szybki ślub

Na to zjawisko zareagował powiat Changshan w prowincji Zhejiang na wschodzie Chin, który będzie dawał nowożeńcom tysiąc juanów, jeśli panna młoda ma mniej niż 25 lat. Władze powiatu poinformowały w mediach społecznościowych, że celem programu jest promowanie "małżeństwa i prokreacji w odpowiednim wieku". Jest on skierowany do osób biorących ślub po raz pierwszy.