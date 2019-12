6 tys. sklepów w Polsce i numer 600 w Warszawie. Żabka się rozwija

Żabka ma już 6 tys. sklepów. Do tej rekordowej liczby udało się dobić dzięki uruchomieniu placówki w Warszawie, która jest zarazem 600. sklepem sieci w stolicy.

Od środy 18 grudnia sieć Żabka liczy już 6 tys. sklepów. Do tej historycznej granicy operatorowi udało się dobić dzięki otwarciu placówki w Warszawie przy ul. Prymasa Tysiąclecia, w budynku Bliska Wola Center - podają wiadomoscihandlowe.pl. Spółka należąca do amerykańskiego funduszu CVC Capital Partners już na początku roku postawiła sobie za cel rozbudowę sieci do minimum 6 tys. placówek na koniec 2019 r.