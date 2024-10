60 Ukraińców pracowało nielegalnie. Rolnik poniesie odpowiedzialność

Wina po stronie pracodawcy

Ostatecznie to właściciel gospodarstwa, który nie dopełnił obowiązków wobec urzędów, poniesie konsekwencje w związku z nielegalnym zatrudnieniem. Zgodnie z polskim prawem, kara grzywny dla pracodawcy w takich przypadkach wynosi od 1 tysiąca do 30 tysięcy złotych. Straż Graniczna planuje skierować wszystkie zebrane materiały dowodowe do sądu, który ostatecznie zdecyduje o wysokości nałożonej kary.