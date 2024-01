800 plus już na kontach rodziców. Z ZUS płyną setki milionów złotych

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wychowawcze 500 plus wzrosło do 800 zł. Co ważne, zmiana ta nastąpi z urzędu, nie trzeba składać żadnego wniosku. Rodzice otrzymają wypłaty w tych samych terminach, co dotychczas.

Pierwsze świadczenia w wysokości 800 zł wpłynęły na rachunki bankowe już pod koniec grudnia 2023 r. Do rodziców trafiło wówczas ok. 568 mln zł.

500 plus wzrasta do 800 plus