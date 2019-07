ABC bezpiecznej umowy pożyczki

W dobie chwilówek online pożyczamy pieniądze tak łatwo, jak robimy zakupy czy płacimy rachunki. Minipożyczki stały się wygodne i coraz rzadziej przy składaniu wniosku o nie potrzebujemy pomocy profesjonalnego doradcy. Ponieważ jednak chwilówkę coraz częściej bierzemy samodzielnie, coraz ważniejsze stają się nasze nawyki pożyczkowe, rozwaga oraz uważność. Szczególnie ważne przy akceptowaniu warunków nawet najprostszej umowy chwilówkowej. Dziś sprawdzimy, na co zwrócić uwagę, czytając taki dokument

