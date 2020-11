Abonament RTV. Poczta poluje na tych, którzy nie płacą

Abonament zostaje. Premier dementuje zapewnienia swojego ministra

Od stycznia 2021 roku radio trzeba będzie zapłacić 50 groszy więcej niż do tej pory - 7,50 zł zamiast 7 zł. Z kolei wysokość abonamentu za telewizor wzrosła z 22,70 do 24,50 zł. Podwyżka więc to 1,80 zł miesięcznie.