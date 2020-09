Abonament RTV. Podwyżki w 2021 roku

Od 2021 roku wzrosną opłaty za abonament RTV. W skali roku to ponad 20 złotych więcej. W górę pójdą też kary dla tych, którzy nie płacą.

Od stycznia 2021 roku radio trzeba będzie zapłacić 50 groszy więcej niż do tej pory - 7,50 zł zamiast 7 zł. Z kolei wysokość abonamentu za telewizor wzrosła z 22,70 do 24,50 zł. Podwyżka więc to 1,80 zł miesięcznie.

Wyższy abonament RTV zapłacą też ci, którzy zdecydują się uregulować opłatę za rok z góry.

W takiej sytuacji nadal obowiązuje 10 proc. obniżka, ale to wciąż oznacza, że opłata za abonament wyniesie 264 zł zamiast 245 zł.

To pierwsza taka podwyżka od kilku lat. Ostatni raz do zmiany doszło w 2015 roku. Dzięki nowemu cennikowi do mediów publicznych popłynie teraz więcej pieniędzy z kieszeni podatników.

Abonament 2021. Nowy cennik

Wysokość abonamentu zależy od tego, za jaki okres regulujemy opłatę. Jeśli płacimy co miesiąc, to będzie ona wynosić 7,50 zł za radio i 24,50 zł za telewizor.

Jeśli płacimy za dłuższy okres to nowe stawki będą wynosić odpowiednio: za używanie odbiornika radiofonicznego:

a. 14,60 zł za dwa miesiące,

b. 21,60 zł za trzy miesiące,

c. 42,80 zł za sześć miesięcy,

d. 81,00 zł za rok kalendarzowy;

oraz za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:

a. 47,50 zł za dwa miesiące,

b. 70,60 zł za trzy miesiące,

c. 139,70 zł za sześć miesięcy'

d. 264,60 zł za rok kalendarzowy.

Abonament 2021. Wzrosną kary

Wraz z cennikiem wzrosną też kary za niepłacenie abonamentu RTV.

Zgodnie z art. 5 ustawy o opłatach abonamentowych "w przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego pobiera się opłatę w wysokości stanowiącej 30-krotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika".

A to oznacza, że wysokość kary za niepłacenie abonamentu również znacząco się zmieni. Do tej pory było to 681 złotych (22,70 zł pomnożone razy 30), ale od przyszłego roku wzrośnie do 735 złotych.