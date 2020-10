Abonament RTV. Szykuj się na podwyżkę. Oni jednak nie zapłacą grosza

Abonament w przyszłym roku będzie wyższy niż do tej pory. Nie wszyscy jednak muszą go opłacać. Wbrew pozorom lista osób zwolnionych z płacenia abonamentu jest całkiem długa.

Na początku sierpnia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że od 2021 roku zmienią się wysokości miesięcznych opłat abonamentowych. Za radio trzeba będzie zapłacić 50 groszy więcej niż do tej pory - 7,50 zł zamiast 7 zł. Z kolei wysokość abonamentu za telewizor wzrosła z 22,70 do 24,50 zł. Podwyżka więc to 1,80 zł miesięcznie.

Niby niewielka, ale w skali roku robi się to już ponad 20 złotych. Podwyżkę odczujemy nawet wtedy, gdy decydujemy się na płacenie z góry za całe 12 miesięcy. Wtedy co prawda obowiązuje 10-proc. zniżka, ale to wciąż oznacza, że w przyszłym roku zrobi się drożej. 264 zł zamiast 245 zł.

To pierwsza taka podwyżka od kilku lat. Ostatni raz do zmiany doszło w 2015 roku. Dzięki nowemu cennikowi do mediów publicznych popłynie teraz więcej pieniędzy z kieszeni podatników.

Kto nie musi płacić abonamentu?

Nie wszyscy jednak muszą utrzymywać media publiczne. Zwolnieni z daniny są m.in. osoby:

powyżej 75. roku życia;

niesłyszące oraz niewidome;

posiadające I grupę inwalidzką;

będące inwalidami wojennymi lub wojskowymi;

powyżej 60 roku życia, które mają prawo do emerytury o wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia

Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji mogą się zwrócić o umorzenie abonamentu RTV. Taki wniosek można złożyć w KRRiT.