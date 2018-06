Absurd na warszawskim Mordorze. Omijanie korków tylko dla wybranych

Trwa wielki remont drogowy, który ma poprawić ruch w warszawskim zagłębiu biurowców na Służewcu w Warszawie, czyli popularnym Mordorze. Ale chyba nie takiego rozwiązania spodziewali się warszawiacy.



Jak informuje TVN Warszawa , na drodze, która ma być tymczasowym przejazdem i przedłużeniem ulicy Suwak, ustawione są… bramki elektromagnetyczne. Przedłużenie prowadzi do ulicy Cybernetyki i jego budowa od lat jest postulowana przez pracujących w Mordorze jak i inżynierów ruchu.

W końcu zgodzili się ją zbudować deweloperzy. Umowę w tej sprawie podpisało konsorcjum Adgar. Miała powstać jednopasmowa jezdnia (w każdą stronę). Chodnik, ścieżka rowerowa, miejsca parkingowe i przystanki autobusowe. W zamian za to miasto przekazało grunty deweloperowi. To, w połączeniu z rozbudową równoległej do Suwaka ulicy Marynarskiej, miało dać okolicy bardzo potrzebny oddech.