Adwent 2019. Kiedy się zaczyna i ile trwa?

Adwent, czyli czas oczekiwania na Boże Narodzenie, to jednocześnie okres przedświątecznych przygotowań. Aby przeżyć go we właściwy sposób, katolicy uczestniczą w rekolekcjach adwentowych, a także w mszach roratnich.



Adwent 2019. Kiedy się zaczyna i ile trwa?

Adwent 2019. Kiedy się zaczyna i ile trwa?

Przypomnijmy, że sam początek Adwentu przypada zawsze na czwartą niedzielę przed Bożym Narodzeniem. W bieżącym roku będzie to 1 grudnia. Równie istotny wydaje się fakt, że wraz z pierwszym dniem Adwentu w kościołach rozpoczyna się rok liturgiczny. Jednocześnie Adwent kończy się wraz z Wigilią, czyli 24 grudnia.

Tradycyjnie w czasie Adwentu w kościołach będą odprawiane poranne msze, czyli tzw. roraty.

Adwent 2019. Tradycja i obowiązujące zwyczaje

Zgodnie z tradycją katolicką Adwent jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Dawniej miał związek z pokutą, obecnie natomiast kojarzy się bardziej z czasem przyjemnego napięcia towarzyszącego przygotowaniom do świątecznych uroczystości (w szczególności do wigilijnej wieczerzy).

Obecnie Adwent dzieli się na dwie części: pierwsza przygotowuje wiernych na ostateczne przyjście Chrystusa w czasach Apokalipsy, natomiast druga to bezpośrednie oczekiwanie na Boże Narodzenie. Liturgia Kościoła dzieli Adwent na dwie części. Pierwsza część trwa od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie, a druga część trwa od 17 grudnia do 24 grudnia. Pierwsza część Adwentu ma na celu przygotowanie na ostateczne przyjście Chrystusa u końca czasów, natomiast druga część jest bezpośrednim przygotowaniem do uroczystości Bożego Narodzenia.