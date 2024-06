Afera o nagie sesje w saunie. Jest odpowiedź firmy

Dyrektor tłumaczy się z zachęcania do seansów saunowych

Następnie opowiedział o swojej pasji do saunowania, którą rozwija od 10 lat i "za każdym razem jest zachwycony kreatywnością saunamistrzów". - Dla mnie to miejsce do rozładowania stresu, treningu mindfulness czy masa inspiracji - przyznał.