Naga sesja w saunie warunkiem w ofercie pracy. Kłótnia w komentarzach

Z dalszych komentarzy można wywnioskować, że pracodawca nie widzi nic złego w takim wymaganiu. Jak podkreślił, jego "narrative girls", czyli - w jego słowach - inne pracowniczki, które tworzą scenariusze, "musiały chodzić z nim do sauny, żeby wymyślać koncepcje". Jego zdaniem "nie da się tego zrobić bez tego" i "uwielbia to, że mogły wykorzystać swoje doświadczenia w saunie do napisania scen".