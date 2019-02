Afera PCK. Zobacz jakimi pieniędzmi zarządza organizacja

PCK od 100 lat pomaga Polakom. Tylko w latach 2014-2017 do ulicznych kontenerów zebrała ubrania za 10 mln zł. Z kolei w jednym z programów dysponowała żywnością o wartości 21 mln zł. Teraz Polski Czerwony Krzyż musi uporać się z największą aferą w historii.

W sprawie ma być też przesłuchana minister Anna Zalewska . Pieniądze z afery - według ustaleń gazety - miały także zasilać jej start do europarlamentu w 2014 r. Szefową MEN poprosiliśmy o komentarz do zarzutów gazety.

- Bezpodstawne jest wiązanie pani minister Anny Zalewskiej ze sprawą dolnośląskiego PCK. W tym miejscu przypomnę, że Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu umorzyła śledztwo w sprawie rzekomego przekazywania środków z PCK na fundusz wyborczy PiS, tym samym śledczy nie dopatrzyli się tu przestępstwa - mówi money.pl Marcin Pięt, asystent Zalewskiej.

Straty związane tylko z handlem skradzioną odzieżą sięgnąć mogły 2 mln zł. To oddzielny wątek w śledztwie i efekt współpracy dolnośląskiego PCK z fundacją Supra. Stworzył ją w 2011 r. ówczesny prezes PCK Rafał Holanowski, były radny PiS w dolnośląskim sejmiku. Fundacja - w ocenie śledczych - na handlu tą odzieżą mogła zarobić wspomniane 2 mln zł.

Okazuje się więc, że odzież z kontenerów dla ubogich, może przynosić spore środki. Widać to też w rocznym sprawozdaniu PCK, gdzie zbiórki odzieży i żywności są bardzo istotnym źródłem przychodów. Tylko w 2017 r. z darów pochodziło 4 tys. ton produktów spożywczych o łącznej wartości ponad 4 mln zł.

Z kolei w ramach unijnego programu pomocy żywnościowej na lata 2014-2020 organizacja rozdysponowała 4,7 tys. ton żywności o wartości ponad 21 mln zł. Wszystko to we współpracy z Agencją Rynku Rolnego i Federacją Banków Żywności.

Regularnie od 2014 r. żywność ta trafiała do 16 magazynów PCK. Na tej liście jest też dolnośląski oddział. Z kolei zbiórka odzieży przyniosła organizacji tylko w 2017 r. 3 mln zł. Za lata 2014-2017 osiągnęła wartość blisko 10 mln zł. Oczywiście to, co PCK uzbiera - potem rozdaje.