Agencja Aktorska nie wypłaca pieniędzy za statystowanie w serialu? Mamy komentarze obu stron

W Internecie pojawił się wpis dziewczyny, która twierdzi, że jedna z agencji aktorskich nie wypłaciła jej wynagrodzenia za statystowanie w serialu. Pod postem, sprawę zaczęły komentować inne osoby, które podobno również nie dostały pieniędzy za swoją pracę. Odezwaliśmy się do agencji z prośbą o komentarz.

Na jednej z grup na Facebooku, gdzie pojawiają się ogłoszenia dotyczące castingów do filmów i innych produkcji telewizyjnych, moją uwagę zwrócił wpis dziewczyny, która twierdzi, że agencja aktorska nie przelała jej pieniędzy za udział w serialu. - Firma nie wypłaca pieniędzy, nie odpowiada na telefony/wiadomości FB/smsy. Zachowanie ludzi pracujących w agencji to jakaś kpina - czytam we wpisie.