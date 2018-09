Agencja Mienia Wojskowego znowu otwiera swoje podwoje

To może być prawdziwa gratka dla miłośników militariów. 21 września wojskowa agencja otworzy kolejny przetarg na sprzedaż przedmiotów, które żołnierzom już się raczej nie przydadzą. Wybierać będzie można spośród ponad 80 artykułów, od ubrań po sprzęt ciężki.

Dla osoby, która wypatruje niedrogiego auta ciekawą propozycją może być citroen C5 z 2002 roku. Koszt to 400 zł. I jeden diabeł tkwiący w szczegółach: pojazd jest po kolizji. Ale nie ma się co zniechęcać. Jeśli ktoś ma więcej wolnej gotówki, to może skusi się na fiata stilo (rocznik 2005) za jedyne 1,5 tys. zł. Tu jednak też jest drobny feler. Nie ma radia. Pasażerom pozostanie śpiewanie.

Jest wrzesień. Dla niektórych to dobry czas, by zacząć spalać nadprogramowe kilogramy, które przyrosły podczas letniego szaleństwa. Dla tych, którzy mają trochę wolnej przestrzeni w mieszkaniu, idealnym rozwiązaniem może być sprzęt sportowo-treningowy. Armia nie precyzuje, co jest w środku. Klienta może więc spotkać ogromne zaskoczenie. Jasność przynajmniej jest jeśli chodzi o cenę. Za komplet trzeba wydać 6 tys. zł. Osoby, która dysponują mniejszym budżetem może skuszą się na zestaw o nazwie „urządzenia treningowe”. Cena to jedyne 3,5 tys. zł. Zaznaczmy, że są to wszystko ceny wywoławcze.