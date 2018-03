Agencje pracy tymczasowej – czy to dobry pomysł na biznes?

Poruszenie w sektorze agencji pracy tymczasowych sprawia, że coraz więcej osób myśli o założeniu takiej firmy. Czy jednak rzeczywiście jest to dobry pomysł na biznes?

Z punktu widzenia kandydatów sytuacja na rynku pracy jest więcej niż korzystna. Niskie bezrobocie i rosnące oczekiwania coraz lepiej wykwalifikowanych pracowników sprawiają, że firmy oferują im wciąż lepsze warunki – wyższe wynagrodzenie i atrakcyjne pakiety benefitów. Pracodawcom trudniej jest znaleźć odpowiednich kandydatów, więc coraz częściej korzystają z pomocy agencji pracy.

Wzrost w tym sektorze rynku pokazują statystyki mówiące, że takich agencji powstaje coraz więcej – rok temu działało ich blisko 8 tysięcy, co stanowiło wzrost o 41 w porównaniu do poprzedniego roku. W pierwszym kwartale 2017 ich łączny przychód wyniósł prawie 2 miliardy złotych – a więc aż 10 procent niż w analogicznym okresie rok wcześniej. To sprawia, że coraz więcej osób decyduje się na otwarcie własnej agencji.

Agencja pracy – dobry pomysł na biznes?

Wzrost zapotrzebowania na usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej niekoniecznie oznacza jednak, że na rynku znajdzie się miejsce na każdą tego typu firmę. Musimy ostudzić zapał przedsiębiorczych osób, które sądzą, że do założenia agencji wystarczy niewielki budżet, komputer i dobre chęci. Klienci oczekują bowiem coraz większych umiejętności oraz sprawności w pozyskiwaniu pracowników i zarządzaniu ich pracą.

Zadanie stojące przed właścicielami agencji pracy jest tym trudniejsze, że coraz większe wymagania mają także pracownicy. Rynek stale się zmienia, a to wymaga elastyczności w tego rodzaju przedsiębiorstwie.

Coraz więcej osób korzysta z usług agencji pośrednictwa pracy, wzrasta poziom zaufania do nich. Dobre pośrednictwo musi być zorganizowane sprawnie i działać rzetelnie. Prowadzenie takiej agencji wymaga więc szeregu umiejętności, wiedzy o rynku lokalnym i znajomości powiązań biznesowych. – mówi Tomasz, ekspert z portalu aplikuj.pl.

Co zmieniła ustawa o agencjach pracy?

Prowadzenie agencji pracy tymczasowej dodatkowo skomplikowało wejście w życie zmian w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Jedna z najważniejszych modyfikacji zakazuje zatrudniania pracowników tymczasowych na okres dłuższy niż miesięcy w czasie kolejnych 36 miesięcy. Oznacza to, że działalność agencji pracy przestała być sposobem na tańsze zatrudnienie, co z listy potencjalnych klientów wyłącza wiele firm, z którymi współpraca była dotąd najłatwiejsza do nawiązania.

Inna zmiana znacznie podwyższyła koszty prowadzenia agencji pracy poprzez wprowadzenie obowiązku posiadania stacjonarnej siedziby. Do tej pory wiele agencji funkcjonowało w trybie wirtualnym, co dla ich właścicieli oznaczało spore oszczędności (biurem było mieszkanie przedsiębiorcy). Dla pracowników stanowiło to jednak spory kłopot (wymiana dokumentów mogła odbywać się tylko listownie lub poprzez przesyłanie skanów mailem.

Trzeba walczyć o pracownika – także tymczasowego

Kolejne utrudnienie to wspomniane rosnące oczekiwania pracowników. Najlepsze agencje zapewniają im ubezpieczenia, pakiety medyczne i sportowe, a także bony do wykorzystania w sklepach. By móc z nimi konkurować, należy zaproponować pracownikom co najmniej takie same benefity – a to zwiększa koszty zatrudnienia.