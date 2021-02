Aldi wprowadza "ciche godziny". Bez muzyki, zbędnych dźwięków i ostrych świateł

Przyciemnione światła, brak nadawanych komunikatów oraz muzyki, wyłączone telewizory i specjalna uprzywilejowana kasa. Pewnie niejeden klient zmęczony wszechobecnymi bodźcami dźwiękowo-wizualnymi doceni to, że w czasie robienia zakupów może nie słyszeć reklam i muzyki, ale wyciszenie dźwięków i przygaszenie świateł, na które zdecydowała się sieć dyskontów Aldi, ma służyć przede wszystkim osobom ze spektrum autyzmu.

Aldi wprowadza "ciche godziny". Od 1 lutego w określonych dniach i godzinach we wszystkich sklepach sieci zostanie wyłączona muzyka, a osoby w spektrum autyzmu będą mogły skorzystać z oznaczonych kas pierwszeństwa. Start akcji w ALDI wpisuje się w coroczną kampanię społeczną "Polska Na Niebiesko", organizowaną przez Fundację JiM, której finał ma miejsce 2 kwietnia, w Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – informuje sieć w komunikacie.

"Ciche godziny" obowiązywać będą we wtorki rano (od 8 do 10) oraz w soboty wieczorem (od 18 do 20).