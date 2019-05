Kolejny sklep Auchan wprowadza "ciche godziny" dla klientów ze spektrum autyzmu

Przyciemnione światła, brak nadawanych komunikatów oraz muzyki, wyłączone telewizory i specjalna uprzywilejowana kasa. Już trzeci hipermarket Auchan wprowadza "godziny ciszy" dla osób ze spektrum autyzmu. Tym razem jest to sklep przy ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku.

- Doceniam inicjatywę Auchan zorganizowania "cichych godzin", bo w tym czasie osoby ze spektrum autyzmu będą mogły spokojnie zrobić zakupy z rodzicami lub samodzielnie, jeśli są w stanie. Obecnie jest to dla nich bardzo trudne lub nawet niemożliwe, gdyż nadmiar bodźców powoduje u nich lęk przed wejściem do sklepu, objawiający się czasem popłochem czy atakami paniki – powiedział w rozmowie z serwisem "Trójmiasto.pl" Małgorzata Rybicka, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.

Akcja pod nazwą "Godziny ciszy" to specjalnie wyznaczony czas na zakupy dla osób ze spektrum autyzmu. Wówczas na terenie hipermarketu zostaną przyciemnione światła, nie będą nadawane komunikaty, nie będzie słychać muzyki, a wszystkie telewizory będą wyłączone. Co więcej, otwarta zostanie specjalna uprzywilejowana kasa do dyspozycji kupujących. Podobne działania podejmie w tym czasie galeria handlowa przy hipermarkecie Auchan.