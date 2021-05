Ale rewolucja! Lidl będzie dostarczał do paczkomatów

Artykuły nieżywnościowe królują też w ofercie uruchomionego przez Lidl w kwietniu 2019 roku sklepu internetowego. Początkowo miał on w ofercie ok. 500 produktów, obecnie to już ponad 2000 produktów należących do ośmiu kategorii: moda, dom, dziecko, warsztat i auto, kuchnia, sport i wypoczynek, zdrowie i uroda oraz ogród.