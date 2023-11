Alert zorzowy nad Polską. Niebo rozbłysło kolorami, sieć zalały zdjęcia

Innym istotnym parametrem jest Kp (planetarny K-Index). Przybiera wartość od 0 do 9. Jest używany do prognozowania widoczności zorzy polarnej, a konkretnie jej zasięgu. Im wyższa wartość Kp, tym większa szansa na uchwycenie rozbłysków - nie tylko w okolicach biegunów, ale i na niższych szerokościach geograficznych. W sobotę wartość dobiła do poziomu 4, co uznawane jest za "umiarkowaną aktywność". To jednak wystarczyło, by zorza była świetnie widoczna. Pomogła pogoda.