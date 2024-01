Alfa Romeo po polsku. To pierwszy model marki spoza Włoch

- Od początku działalności fabryka wyprodukowała 12,7 mln samochodów Trzy razy auta z Tychów zdobywały tytuły samochodów roku Car of the Year 2204, 2008 i 2023 - powiedział Tomasz Gębka, dyrektor Stellantis Tychy cytowany przez serwis. Były to kolejno Fiat Panda, Fiat 500 oraz Jeep Avenger.