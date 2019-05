AliExpress na celowniku urzędów konsumenckich

Europejskie organizacje konsumenckie chcą, żeby unijni urzędnicy skontrolowali czy chińska platforma zakupowa AliExpress wystarczająco chroni klientów z Unii.

Dodatkowo, na stronie serwisu nigdzie nie ma informacji o tym, że sprzedający powinien dołączyć przynajmniej 2-letnią gwarancję do sprzedawanego produktu. Samej gwarancji udziela producent, ale – zdaniem urzędników – platforma powinna wyraźnie zobowiązać handlowców do dostarczania kupującym takich dokumentów, jak dzieje się na stronach serwisów europejskich.

Organizacje zarzucają także AliExpress, że dopuszcza rozwiązywanie sporów między sprzedawcą a kupującym jedynie w sądzie arbitrażowym w Hong Kongu. To wbrew unijnym regulacjom, wedle których konsument ma prawo zgłosić postępowanie do sądu krajowego.

Zauważają także, że co prawda na stronie platformy są zapisy, dotyczące warunków umowy kupna i sprzedaży, zwykle jednak znajdują się w różnych zakładkach, przez co są trudne do odnalezienia, są mało czytelne i nierzadko w obcym języku. A to sprawia, że klient nie ma szans otrzymać pełnej informacji o przysługujących mu prawach.