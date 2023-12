Allegro Pay nie przestaje rosnąć. Wspiera sprzedawców w czasie inflacji

Konstrukcja oferty Allegro Pay jest prosta. Podstawowa usługa BNPL (z ang. "buy now, pay later", czyli "kup teraz, zapłać później") to możliwość odroczenia zapłaty za zakupy na Allegro o 30 dni lub rozbicie jej na dwie miesięczne raty bez żadnych dodatkowych kosztów. Płatność można rozbić też na więcej rat - od 3 do 20, przy jasno określonym oprocentowaniu.