Allegro Smart drożeje. Zmiany w cenniku już za tydzień

Najistotniejsza z punktu widzenia użytkownika jest podwyżka opłat za pakiet Allegro Smart. Przypomnijmy, że posiadanie takiego pakietu pozwala na korzystanie np. z darmowej dostawy dla zamówień powyżej ustalonej kwoty. Będzie on miesięcznie kosztował już nie 8,99, a 10,99 zł. To podwyżka o blisko 25 proc.

Dostawa w 24 godziny. E-handel przyspiesza

Podwyżka nie dotknie jednak wszystkich. Więcej nie zapłacą ci, którzy na Allegro Smart zdecydowali się wcześniej i odnawiają płatność co 30 dni. Dla nich cena się nie zmieni. Podobnie jak dla tych, którzy wykupują roczny abonament. Ten nadal będzie kosztował 49 zł.

Na początku lutego z kolei Allegro chce ruszyć z opcją Allegro Biznes. Ma to być platforma przeznaczona przede wszystkim dla firm.

"Będzie odpowiadać na podstawowe, ale jednocześnie szerokie potrzeby wszystkich przedsiębiorców (np. artykuły papiernicze, produkty do sprzątania, sprzęt IT itp.). Oferta będzie również dostosowana do bardzo specyficznych branż, takich jak warsztaty samochodowe, firmy budowlane czy gabinety kosmetyczne" - czytamy w komunikacie Allegro.