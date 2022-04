"Amber Gold dla bogatych". Gdański profesor z zarzutami

- Zmarł mi mąż i byłam rozbita psychicznie. On wiedział, w jakim jestem stanie. Wykorzystał to i straciłam 400 tys. zł, które były przeznaczone na mieszkanie dla córki. Podpisaliśmy umowę pożyczki i udziału w konsorcjum. Działalność tej spółki to piramida finansowa przypominająca Amber Gold, ale dla bogatych – mówiła kobieta.