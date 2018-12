Ambitne plany Lewandowskiej. Jest jeden lokal, ma być więcej

W połowie listopada Anna Lewandowska otworzyła pierwszy lokal pod marką Foods by Ann Healthy Store. Nie zamierza jednak na tym poprzestać.

– Start projektu to nasza odpowiedź na aktualną potrzebę rynku. Cieszymy się, że produkty z naszego portfolio oraz nowe propozycje dedykowane temu projektowi trafią do szerokiego grona konsumentów. Chcemy także, aby nasze Healthy Store’y stały się miejscem, w którym konsumenci będą mogli zakupić nasze produkty oraz zjeść coś zdrowego i oderwać się od pędu codziennego życia - mówi Karol Błaszczyk, współzałożyciel Foods by Ann. Pod marką Foods by Ann produkowane są batony, a także ziarna kawy, musli, chipy, czy suplementy diety.