Amerykanie chcą poprzez geny przywrócić "stary smak pomidorów". Polscy hodowcy: po co? Wystarczy do nas przyjechać

Naukowcy z amerykańskiego Cornell University twierdzą, że znaleźli powód, dla którego współczesne pomidory już nie smakują tak, jak kilkadziesiąt lat temu. Wszystkiemu winne mają być geny. Polscy hodowcy są jednak zdystansowani. - Być może amerykańskie pomidory zmieniły smak. Ale na pewno nie polskie - mówią.

Jednak gdy sadownicy skupiali się na tym, by pomidory były jak największe i jak najtrwalsze, omijali przy zbiórkach te, które nie wyglądały najatrakcyjniej, choć często to one były najsmaczniejsze. - Jednym słowem, hodowcy faworyzowali pomidory krzepkie, a niekoniecznie te dobre i smaczne - twierdzą eksperci z USA.